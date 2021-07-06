أذربيجان: تسجيل 78 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 47 مصابا

باكو، 6 يوليو / تموز، )أذرتاج(

سجلت إصابة 78 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 47 مصابا هذا المرض ولا تسجيل حالة وفاة من بين المصابين بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 336 ألف و557 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 330 ألف و513 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4978 مريض منهم ويستمر علاج 1066 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و802 ألف و992 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9952 فحص طبي.