أذربيجان: تطعيم نحو 62 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 6 يوليو

باكو، 6 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 61 ألفا و922 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 6 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 26 ألفا و425 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و35 ألفا و497 شخص ضمن المرحلة الثانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء أن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 3 ملايين و855 ألف و455 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و371 ألف و796 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و483 ألف و659 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.