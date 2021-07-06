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    انطلاق الاجتماع التحضيري للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي

    ٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٠]

    باكو، 6 يوليو (أذرتاج)

    انطلقت في العاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الثلاثاء (6 يوليو 2021)، أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية تحت شعار "المحافظة على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها"، يوم 8 يوليو 2021 برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

    ورحب الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعي لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير طارق علي بخيت بالمشاركين الذين حضروا رغم إجراءات الحد من السفر للتعبير عن مدى التزامهم بجدول أعمال النهوض بدور المرأة وتمكينها. مشيرا إلى أن حجم المشاركة الكبيرة يعكس حرص قيادات بلدان المنظمة على العمل المشترك من أجل المساهمة في تعزيز كرامة المرأة في سائر أرجاء العالم الإسلامي وخارجه.

    وأضاف: إن منظمة التعاون الإسلامي توجه تحية للنساء الصامدات تحت ظروف قاسية خاصة اللائي يواصلن القيام بأدوار بطولية تحديا للظلم والقهر والاحتلال، داعية الدول الأعضاء لمضاعفة الجهود لدعم المرأة تحت الاحتلال وفي مناطق الأزمات والحروب والنزاعات.

    AZERTAG.AZ :انطلاق الاجتماع التحضيري للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي
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    انطلاق الاجتماع التحضيري للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي انطلاق الاجتماع التحضيري للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي