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    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ7 يوليو

    ٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٥‎٩]

    باكو، 6 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 يوليو / تموز.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ7 يوليو
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