باكو، 6 يوليو / تموز، (أذرتاج) نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 يوليو / تموز.

AZERTAG.AZ : البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ7 يوليو

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