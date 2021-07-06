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    سياسة


    وزارة الدفاع: لم تطلق النار من قبل وحدات جيش أذربيجان في الحدود مع أرمينيا

    ٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢٠:٣٨]

    باكو، 6 يوليو، أذرتاج

    ردا على معلمات نشرتها أرمينيا بشأن حادث وقع في الحدود الدولية قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن وحدات جيش أذربيجان لم تطلق النار ولا خسائر في الارواح ولا مصاب بين جنود أذربيجان.

    وجاء في بيان الوزارة انه اذا وجد أية خسارة او حالة اصابة في صفوف قوات أرمينيا المسلحة فلا يرجع سبب ذلك إلا الى حادث واقع في صفوفها هي.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: لم تطلق النار من قبل وحدات جيش أذربيجان في الحدود مع أرمينيا
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