جرح عسكري اذربيجاني بنيران ارميني في قرية علي اغالي في اغدام

باكو، 6 يوليو (أذرتاج)

تعرضت وحدات الجيش الاذربيجاني في الساعة الـ17:50 في 6 يوليو في اتجاه قرية علي اغالي بمحافظة اغدام المحررة من الاحتلال للنيران التي اطلقتها الوحدات المسلحة الارمينية غير القانونية في الأراضي الأذربيجانية التي نشرت فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان العسكري الاذربيجاني برتبة رئيس الرقباء داداشوف ساكت اهليمان اوغلو أصيب بجروح نتيجة النيران الأرميني. كان العسكري الاذربيجاني قد جلب الى اعمال تعبيد الطريق. تم نقل الجريح الى المستشفى العسكري.

تم إبلاغ قيادة قوات حفظ السلام الروسية ومركز المراقبة التركي الروسي المشترك لتحقيق الحادث.