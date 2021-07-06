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    أقاليم


    عقد اجتماع مشترك لفريقي العمل لشؤون البيئة والطاقة لمقر تنسيق فعاليات اعادة إعمار الاراضي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا

    ٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٣٤]

    أغدام، 6 يوليو، أذرتاج

    عقد اجتماع مشترك لفريقي العمل لشؤون البيئة والطاقة التابعين لمقر تنسيق فعاليات اعادة اعمار الاراضي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا في محافظة اغدام.

    أفادت أذرتاج أن الاجتماع ناقش المسائل المتوخاة وفقا لجدول اعمال الاجتماع.

    يرأس مقر التنسيق المؤسس على اساس مرسوم الرئيس الأذربيجاني الصادر في 24 نوفمبر عام 2020م رئيس الديوان الرئاسي سمير نورييف.

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    عقد اجتماع مشترك لفريقي العمل لشؤون البيئة والطاقة لمقر تنسيق فعاليات اعادة إعمار الاراضي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا عقد اجتماع مشترك لفريقي العمل لشؤون البيئة والطاقة لمقر تنسيق فعاليات اعادة إعمار الاراضي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا