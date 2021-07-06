بحث سبل توسيع العلاقات بين السلاحين الجويين الاذربيجاني والتركي

باكو، 6 يوليو (أذرتاج)

التقى نائب وزير الدفاع الاذربيجاني قائد السلاح الجوي الجنرال رامز طاهروف في 6 يوليو قائد السلاح الجوي التركي اللواء حسن كوتشوكيوز والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الوفد التركي زار ضريح الزعيم القومي حيدر علييف في زقاق الشرف ووضعوا باقات من الزهور امامه. كذلك زار الضيوف مقابر الشهداء في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا وباقات من الزهور امام تمثال "المشعل الابدي".

قال الجنرال طاهروف ان التعاون في مجال الطيران العسكري بين البلدين وتطوير العلاقات بين القوات الجوية لكلا البلدين يساهم في زيادة قدرات قتالية لجيوش كلا البلدين.

هنأ اللواء كوتشوكيوز الشعب الاذربيجاني بمناسبة الانتصار على العدو في الحرب الوطنية.

أشاد الجانبان بالنتائج العالية المكتسبة في تدريبات "صقر الاناضول 2021" المقامة في مدينة قونية التركية وتدريبات "نسر الاناضول 2021" للطيران التكتيكي الدولي مشيرين الى اسهام مثل هذه التدريبات في زيادة تحسين النشاط المنسق بين القوات العسكرية لكلا البلدين.

كما نوقشت في اللقاء الوضع الحالي للعلاقات بين القوات الجوية لأذربيجان وتركيا ومسائل توسيعها واجري تبادل الآراء حول آفاق تطوير التعاون في المجالات العسكرية والفنية والتعليم العسكري.