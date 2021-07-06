تخصيص 5.2 ملايين مانات كالمساعدة المادية الى المدنيين بسبب الاضرار الملحقة بممتلكاتهم نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان
AzerTAg.az
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٠٢]
باكو، 6 يوليو (أذرتاج)
بناء على مرسوم رئاسي، تم تخصيص 5.2 ملايين مانات كالمساعدة المادية الى السكان المدنيين لإزالة عواقب الاضرار الملحقة بممتلكاتهم نتيجة عدوان القوات المسلحة الارمينية على أراضي أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذا المبلغ خصص من الصندوق الاحتياطي للرئيس، المنصوص عليه في ميزانية الدولة لعام 2021.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٥٤]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:١٥]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٤٨]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٣٥]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢٢:٤٥]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٣٥]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢٠:٣٨]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٥٤]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٢٥]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:١٥]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:١٣]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٤:١٠]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣٩]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣٩]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٥٥]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٤٢]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [٢٢:٤٢]
٠١.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٠٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٤٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٣٩]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٣٦]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٠٢]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٥٧]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٠٩]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٣٦]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢١:٢٢]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٥٦]
٠٦.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٥٦]
٠٥.٠٧.٢٠٢١ [٢٢:٤٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك