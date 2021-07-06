باكو تستضيف ملتقى الاعمال الدولي الخامس والعشرين

باكو، 6 يوليو (اذرتاج)

تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الأذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) وملتقى الاعمال الدولي في 6 يوليو حول انعقاد النسخة الخامسة والعشرين لملتقى الاعمال الدولي في باكو.

أفادت وكالة اذرتاج ان الوثيقة وقع عليها رئيس هيأة إدارة الوكالة اورخان محمدوف ورئيس ملتقى الاعمال الدولي ايرول يارار.

قال محمدوف ان انعقاد ملتقى الاعمال الدولي في أذربيجان سيأتي من الأهمية في توسيع التعاون في مجال الاعمال بين البلدان المشاركة، لاسيما بين أذربيجان وتركيا، وتشكل منصة متعددة الجوانب للاعمال بمشاركة رواد العمل. قيل انه من المقرر تعريف المستثمرين الأجانب بالبيئة الاستثمارية والاعمال في أذربيجان وإقامة علاقات مباشرة بين رجال اعمال وتقديم عرض عن إمكانيات استثمارية لقراباغ في إطار الملتقى. سيكون الملتقى مهما أيضا من حيث إنعاش الشراكة التجارية والاقتصادية في مرحلة ما بعد الجائحة وتحقيق مبادرات جديدة.

كما عرض في إطار الحدث فيلم عن نشاط ملتقى الاعمال الدولي.

يذكر ان الملتقى ينظم لاجتماع رواد الاعمال ومسئولين رسميين من العديد من البلدان وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدان وانشاء نماذج تعاون مستدام والتعاون في مجال الاستثمارات وتعزيز روابط في مجال الاعمال.

تأسس الملتقى من قبل موسياد في عام 1995 ويعقد مرة في كل عام.