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    رجال اعمال تركيا يزورون محافظة خاتشماز

    ٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٢١]

    باكو، 6 يوليو (أذرتاج)

    قام رجال اعمال من تركيا، بينهم عضو هيأة إدارة مجموعة "آلبايراك" إبراهيم كاراجا وغيره بزيارة محافظة خاتشماز.

    تحدث محافظ المحافظة النور رضايف في اللقاء عن وجود إمكانيات واسعة لتطوير الزراعة والسياحة في المحافظة والاهتمام المتزايد بالزراعة والحدائق فيها مشيرا الى فرص جيدة لتطوير السياحة في سواحل بحر الخزر في المحافظة.

    AZERTAG.AZ :رجال اعمال تركيا يزورون محافظة خاتشماز
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    رجال اعمال تركيا يزورون محافظة خاتشماز رجال اعمال تركيا يزورون محافظة خاتشماز