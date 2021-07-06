السفير الاذربيجاني يسلم أوراق اعتماده الى الرئيس الكولومبي

باكو، 6 يوليو (أذرتاج)

سلم السفير الاذربيجاني الجديد محمد طالبوف، المقيم في مدينة ميخيكو، أوراق اعتماده الى رئيس كولومبيا ايوان دوكي.

أفادت وكالة أذرتاج ان السفير طالبوف نقل في اللقاء عبر الاتصال المرئي تحيات الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف واطيب تمنياته الى نظيره الكولومبي.

كما اعرب الرئيس الكولومبي عن شكره على التحيات والامنيات فيما طلب من السفير نقل تحياته واطيب امنياته الى الرئيس الاذربيجاني أيضا.

قال السفير الاذربيجاني ان مهمته هي تطوير العلاقات بين البلدين مشيرا الى وجود روابط الصداقة بين البلدين.

أشار السفير الى وجود التعاون المفيد بين البلدين على المستوى الثنائي وكذلك في اطار المنظمات الدولية معلنا ان أذربيجان حريصة على تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والتعليم والعلم والزراعة.

من جانبه هنأ الرئيس الكولومبي السفيرَ الاذربيجاني بمناسبة بدء نشاطه الدبلوماسي في كولومبيا أيضا. قال ان بلاده حريصة على تطوير التعاون مع أذربيجان في كافة المجالات، لاسيما في الاقتصاد والتجارة والاستثمارات.