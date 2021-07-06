باكو، 6 يوليو (اذرتاج) بمرسوم رئاسي، تم تخصيص 5.4 ملايين مانات من الصندوق الاحتياطي للرئيس، المنصوص عليه في ميزانية الدولة لعام 2021 لإزالة الأضرار الملحقة بوسائل النقل المملوكة لدى المدنيين والقطاع العام، ومنشآت ريادة الاعمال نتيجة عدوان القوات المسلحة الارمينية على أراضي أذربيجان.

AZERTAG.AZ : تخصيص 5.4 ملايين مانات لإزالة الأضرار الملحقة بوسائل النقل المملوكة لدى المدنيين والقطاع العام، ومنشآت ريادة الاعمال نتيجة عدوان أرمينيا

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