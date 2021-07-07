باكو، 7 يوليو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 يوليو اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0177 أورو EUR 1 2.0105 دولار أسترالي AUD 1 1.2746 روبل بلاروس BYN 1 0.6693 ريال برازيلي BRL 1 0.3269 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1185 كرون دنماركي DKK 1 0.2704 لاري جورجي GEL 1 0.5405 روبي هندي INR 1 0.0228 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188 دولار كندا CAD 1 1.3643 دينار الكويت KWD 1 5.6455 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4088 بيسو المكسيك MXN 1 0.085 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0941 كرون النرويج NOK 1 0.1952 زلوتي بولندا PLN 1 0.4456 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0229 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4212 دولار سنغافورة SGD 1 1.2617 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504 دولار تايوان TWD 1 0.0607 ليرة تركيا TRY 1 0.1958 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0622 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1934 كرون التشيك CZK 1 0.0785 يوان الصين CNY 1 0.2627 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3469 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5189 كرون السويد SEK 1 0.1979 فرنك سويسرا CHF 1 1.8403 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1496 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.5367 بيسو تشيلي CLP 100 0.2272 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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