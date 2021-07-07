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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٣٤]

    باكو، 7 يوليو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 يوليو اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0177

    أورو EUR 1 2.0105

    دولار أسترالي AUD 1 1.2746

    روبل بلاروس BYN 1 0.6693

    ريال برازيلي BRL 1 0.3269

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1185

    كرون دنماركي DKK 1 0.2704

    لاري جورجي GEL 1 0.5405

    روبي هندي INR 1 0.0228

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188

    دولار كندا CAD 1 1.3643

    دينار الكويت KWD 1 5.6455

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4088

    بيسو المكسيك MXN 1 0.085

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0941

    كرون النرويج NOK 1 0.1952

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4456

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0229

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4212

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2617

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504

    دولار تايوان TWD 1 0.0607

    ليرة تركيا TRY 1 0.1958

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0622

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1934

    كرون التشيك CZK 1 0.0785

    يوان الصين CNY 1 0.2627

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3469

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5189

    كرون السويد SEK 1 0.1979

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8403

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1496

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.5367

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2272

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.016

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم