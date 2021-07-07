البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 7 يوليو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 يوليو اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0177
أورو EUR 1 2.0105
دولار أسترالي AUD 1 1.2746
روبل بلاروس BYN 1 0.6693
ريال برازيلي BRL 1 0.3269
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1185
كرون دنماركي DKK 1 0.2704
لاري جورجي GEL 1 0.5405
روبي هندي INR 1 0.0228
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188
دولار كندا CAD 1 1.3643
دينار الكويت KWD 1 5.6455
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4088
بيسو المكسيك MXN 1 0.085
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0941
كرون النرويج NOK 1 0.1952
زلوتي بولندا PLN 1 0.4456
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0229
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4212
دولار سنغافورة SGD 1 1.2617
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504
دولار تايوان TWD 1 0.0607
ليرة تركيا TRY 1 0.1958
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0622
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1934
كرون التشيك CZK 1 0.0785
يوان الصين CNY 1 0.2627
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3469
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5189
كرون السويد SEK 1 0.1979
فرنك سويسرا CHF 1 1.8403
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1496
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.5367
بيسو تشيلي CLP 100 0.2272
سوم أوزبكستان UZS 100 0.016
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117
ريال إيران IRR 100 0.004
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