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    شركات كازاخية مهتمة بالمشاركة في إعادة إعمار الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

    ٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١١:٤١]

    باكو، 7 يوليو، أذرتاج

    التقى وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف بسفير كازاخستان في باكو سرجان عبد الكريموف.

    وقال الوزير جباروف إن الطرفين يبحثان حاليا عددا من الوثائق التي تحتوي تنمية التعاون الاقتصادي وتوسيع التجارة المتبادلة مضيفا أن افتتاح دار أذربيجان للتجارة في نور سلطان في مايو 2021م آلية سانحة في هذا المجال كما أن مواصلة فعاليات بعثات تصدير وعقد لقاءات عمل تكتسي بأهمية من حيث توسيع العلاقات الثنائية.

    وأضاف أن كازاخستان استثمرت في قطاع أذربيجان غير النفطي 94 مليون دولار فيما استثمرت أذربيجان في قطاع كازاخستان غير النفطي 203 مليون دولار علما بان 145 شركة كازاخية مسجلة في أذربيجان تعمل في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والإنشاء والنقل.

    وأشار الطرفان في اللقاء إلى وجود إمكانات كبيرة امام تعزيز الشراكة في مجالات التجارة والعبور واللوجستية والصناعة والزراعة والسياحة وغيرها فيما قدمت معلومات مفصلة حول اعمال إعادة اعمار الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني ضمن مفهوم تنمية الأراضي المحررة مع استلفات فرص مشاركة شركات كازاخية في اعمال إعادة الاعمار.

    وتبادل الجانبان وجهات نظر حول التعاون في إعادة اعمار الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني والعلاقات الاقتصادية التجارية وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :شركات كازاخية مهتمة بالمشاركة في إعادة إعمار الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني
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    شركات كازاخية مهتمة بالمشاركة في إعادة إعمار الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني