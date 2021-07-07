بدء رصف طريق "الظفر" البري الى شوشا بالأسفلت

باكو، 7 يوليو (اذرتاج)

إن أعمال انشاء الطريق البري "الظفر" من فضولي الى مدينة شوشا تجري على قدم وساق.

أرسي حجر أساس الطريق اثناء زيارة الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا الى فضولي وجبرائل بعد مرور 6 أيام من استسلام أرمينيا في الحرب الوطنية. تم توسعة الطريق خلال شهرين. نتيجة الاعمال المقامة بدأ الطريق يستعمل للحركة.

يمتد الطريق البري من طريق حاجيقبول ومينجيوان وممر زنكزور الى مدينة شوشا تاج قراباغ. طول الطريق المصمم 101 كم. تنشأ على الطريق كل المنشآت الضرورية والجسور والتقاطعات.

يخطط بدء وضع طبقة من الاسفلت على الطريق البري في عرض حارتين حتى شهر سبتمبر للعام الحالي.

سيشمل طريق "الظفر" اكثر من 20 منطقة سكنية الى جانب مدينتي فضولي وشوشا المحررتين من الاحتلال الأرميني.

يجب الذكر ان اعمال الانشاء والتعبيد في الطريق يرأسها مقر التنسيق الذي أنشئ بمرسوم رئاسي صادر في تاريخ 24 نوفمبر عام 2020 والذي يرأسه رئيس الديوان الرئاسي سامر نورييف.