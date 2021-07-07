النائب العام الاذربيجاني والوفد المرافق له يزور سانت بطرسبورغ

باكو، 7 يوليو (أذرتاج)

زار النائب العام لجمهورية أذربيجان كامران علييف والوفد المرافق له الى سانت بطرسبورغ الروسية للمشاركة في مؤتمر رؤساء النيابات العامة الأوروبية المنعقد في 8-7 يوليو. ينظم المؤتمر بدعم النيابة العامة الروسية والمجلس الأوروبي وجمعية النواب الدولية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن النيابة العامة ان المؤتمر مكرس لموضوع "الحقوق الفردية في سياق مطالب اتفاقية حقوق الانسان الاوربية ودور النيابة في حماية المصالح الاجتماعية". من المقرر انعقاد لقاءات ثنائية ومتعددة الجوانب مع النواب العامين للدول والمنظمات الدولية المعروفة.