سفيرة الصين تزور مندوبية نخجوان الدائمة في باكو

باكو، 7 يوليو، أذرتاج

استقبل رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي في باكو بختيار عسكروف سفيرة جمهورية الصين الشعبية في أذربيجان غؤو مين.

قالت المندوبية الدائمة في بيان إن اللقاء ارتكز على بحث العلاقات بين البلدين ومن جملتها العلاقات الاقتصادية مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية ومشاريع تشمل على مجالات الزراعة والنقل والتعليم والصحة وغيرها وزيارات متبادلة والمهام المنوطة وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.