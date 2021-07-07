مناقشة توظيف استثمارات إيرانية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية

باكو، 7 يوليو (أذرتاج)

جرى لقاء في مقر الوكالة الأذربيجانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) مع نائب حاكم ولاية أذربيجان الشرقية في جمهورية إيران الإسلامية في شئون الاقتصاد وتطوير المصادر علي جهانكيري والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين اجريا في اللقاء تبادل الآراء حول الشراكة الثنائية في الاعمال والتجارة، وتوسيع التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تحدث رئيس هيأة إدارة الوكالة اورخان محمدوف في اللقاء عن نشاط كوبيا والدعم والخدمات المقدمة لرواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلد وامكانيات التعاون مع الشركاء الأجانب. قيل ان الوكالة مستعدة لتقديم دعم لاقامة التعاون بين جمعيات الاعمال لكلا البلدين ومجال الاستثمارات الإيرانية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية.

قال علي جهانكيري ان رجال اعمال ايران حريصون على المشاركة في مشاريع استثمارية منفذة في أذربيجان. تحدث عن المشاركة في المعارض التي ستنظم في كلا البلدين.