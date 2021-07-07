انضمام شركة جديدة الى مجمع صابر اباد الصناعي

باكو، 7 يوليو (أذرتاج)

مُنحت شركة "هومسكس" صفة المقيم في مجمع "صابر اباد" الصناعي وبلغ عدد الشركات المقيمة فيه الى 8 شركات.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان المؤسسة الجديدة ستنتج وسائل حماية النباتات والمواد الزراعية الكيماوية في أراضي المجمع. سيتم توظيف 10 عمال في مؤسسة الإنتاج.

يجب الذكر ان مجمع صابر اباد الصناعي الذي يشمل مساحة 20.3 هكتار من الأرض قد سجلت الشركات في مجال انتاج الصوف والاعلاف والعسل ومنتجات تربية النحل ووسائل النظافة وغيرها.