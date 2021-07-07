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    سياسة


    القوات المسلحة الارمينية تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاه تاووز الحدودية

    ٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٦]

    باكو، 7 يوليو (أذرتاج)

    أطلقت القوات المسلحة لأرمينيا في الساعة 13:40 في 7 يوليو النار من مواقعها قرب قرية كولاجير في محافظة بيرد الارمينية على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية قارالار بمحافظة تاووز الأذربيجانية الواقعة في الحدود مع أرمينيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه لا خسائر في صفوف جنود الجيش الاذربيجاني.

    الوضع في هذا الاتجاه مستقر حاليا وتسيطر وحدات الجيش الاذربيجاني على الظروف العملية فيها.

    AZERTAG.AZ :القوات المسلحة الارمينية تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاه تاووز الحدودية
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