مواصلة النظر في الملف الجنائي المحرر بحق مرتزق روسي قاتل في قراباغ ضد جيش أذربيجان

باكو، 7 يوليو، أذرتاج

عقدت جلسة تالية لدى محكمة باكو للجرائم الكبرى 7 يوليو اليوم واصلت النظر في الملف الجنائي المحرر بحق ادوارد دوباكوف مواطن روسيا الذي قاتل في قراباغ مرتزقا في صفوف جيش أرمينيا الاحتلالي ضد جيش أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي سمير علييف حضرها ممثلون عن وسائل الإعلام الجماهيرية وموظفون لسفارة روسيا في باكو.

واستمعت الجلسة إلى إفادات المتهم وشاهد عيان.

وحدد موعد الجلسة القادمة لمواصل النظر في الملف الجنائي ليوم 14 يوليو.

يذكر أن المواطن الروسي ادوارد دوباكوف متهم بمواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ1ر3ر214 (الارهاب تمويل الارهاب) والـ2ر218 (المشاركة في جماعة او منظمة اجرامية وكذلك في جماعات منظمين او قادة او سائر ممثلين للجماعات المنظمة) والـ2ر318 (العبور غير القانوني لحدود جمهورية أذربيجان).