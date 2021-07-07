باكو تستضيف منتدى الطاقة الاذربيجاني-التركي في أكتوبر

باكو، 7 يوليو / تموز، (أذرتاج)

عقد الاجتماع بين وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز عبر الاتصال المرئي لمناقشة قضايا الطاقة الواردة في الوثائق الأخيرة الموقعة بين البلدين.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان الطرفين ناقشا في الاجتماع "بيان شوشا حول علاقات التحالف بين جمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا" الموقع في شوشا في 15 يونيو من العام الجاري وبالإضافة إلى وثائق أخرى حول التعاون في مجال الطاقة.

وقال برويز شاهبازوف إن بيان شوشا رفع علاقاتنا الودية والأخوية والشراكة إلى مكانة تحالف في جميع المجالات وبما في ذلك الطاقة وإن قضايا التعاون الإقليمي في مجال ممر الغاز الجنوبي والطاقة الكهربائية وإعلان الرئيس الأذربيجاني عن الأراضي المحررة كمنطقة "طاقة خضراء" الوارد في هذه الوثيقة يعمق تعاوننا مع تركيا في مجال الطاقة".

وأشار الوزير إلى أن المناقشات جارية مع الشركات التركية حول التعاون في مجال الطاقة المتجددة مؤكدا على إمكانية المشاركة في المزادات المقررة العام المقبل.

ناقش الالطرفان خلال الاجتماع واتفقا على اقتراح عقد منتدى الطاقة الأذربيجاني التركي في باكو في أكتوبر من العام الجاري كمنصة ستساهم في تطوير تعاون الطاقة في مجالات الهيدروكربونات والبتروكيماويات والطاقة المتجددة ومجالات أخرى.

وتحدث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز عن الأنشطة الناجحة لكل من شركتي "تباو" و"سوكار" في كلا البلدين وتطرق إلى الأهمية الاستراتيجية والآفاق للتعاون المشترك في الدولة الثالثة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول المجالات الهامة الأخرى للتعاون في مجال الطاقة.