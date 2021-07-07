تبادل الآراء حول تطبيق نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في أذربيجان

باكو، 7 يوليو (أذرتاج)

يطبق نموذج شراكة الدولة مع القطاع الخاص بشكل واسع في العالم. وهو مهم من حيث جلب استثمارات من القطاع الخاص وتطبيق الابتكارات والإدارة المثمرة. تبدي الوكالة الأذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أهمية لدراسة الخبرة الدولية في هذا المجال وتطبيقها في البلد.

يتعاون مركز شراكة الدولة مع أصحاب المشاريع لدى الوكالة الأذربيجانية مع مركز الكمال لشراكة الدولة مع القطاع الخاص في إسطنبول التركية التي يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.

خلال الفترة الماضية نظمت بدعم من مركز إسطنبول لشراكة الدولة مع القطاع الخاص فعاليات توعوية وتدريب بمشاركة مؤسسات الهيئات الحكومية المعنية.

أفادت أذرتاج نقلا عن كوبيا ان رئيس هيأة الإدارة اورخان محمدوف ورئيس مركز الكمال الاسطنبولي أيوب فورال آيدين ناقشا في اللقاء مسائل التعاون في مجال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتوسيع العلاقات وتنفيذ المبادرات المشتركة.

قيل ان في أذربيجان إمكانيات واسعة لتوسيع مدى تطبيق آلية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وأشير إلى إمكانية تطبيق نموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في عملية إعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي المحررة من الاحتلال.