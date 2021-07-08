أذربيجان: تسجيل 127 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 54 مصابا

باكو، 8 يوليو / تموز، )أذرتاج(

سجلت إصابة 127 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 54 مصابا هذا المرض وتوفي شخص مصاب بالفيروس في 7 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 336 ألف و684 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 330 ألف و567 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4979 مريض منهم ويستمر علاج 1138 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.