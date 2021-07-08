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    وزراء خارجية بلدان آسيا المركزية يبحثون في الوضع في أفغانستان

    ٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٢]

    باكو، 8 يوليو (أذرتاج)

    ناقش وزراء خارجية أوزبكستان وأفغانستان وكازاخستان وقيرغزستان وتركمانستان وطاجكستان عبر الاتصال المرئي آخر تطورات الأوضاع المتوترة في أفغانستان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأوزبكية ان مسائل الحل السلمي للازمة الأفغانية وتطور العمليات السياسية في البلد وإنعاش الاقتصاد ومسائل مكافحة الإرهاب الدولي كانت في محط الاهتمام في اللقاء.

    اجرت الأطراف تبادل الآراء حول توسيع التعاون بين دول آسيا المركزية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها، جلب البلد الصديق الى عمليات الدمج الإقليمي.

    أكدت الأطراف على أهمية تنفيذ مشاريع البنية التحتية المختلفة في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات في أفغانستان بدعم دول آسيا المركزية وتقديم مساعدات إنسانية الى البلد في فترة الجائحة.

    AZERTAG.AZ :وزراء خارجية بلدان آسيا المركزية يبحثون في الوضع في أفغانستان
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