دوري أبطال أوروبا: دينامو تبيليسي – نفطجي باكو 1-2
AzerTAg.az
٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٣١]
تبيليسي، 8 يوليو، أذرتاج
تمكن نادي نفطجي باكو الأذربيجاني من تحقيق فوز امام دينامو تبيليسي الجورجي مستضيفه بهدفين مقابل واحد في الجولة الأولى من مرحلة التصفيات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وجاء هدفا نفطجي من طرف علي اصغروف ومحمودوف.
يذكر أن مباراة الإياب بين الناديين ستنظم في باكو 14 يوليو على ملعب باكسيل أرينا.
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