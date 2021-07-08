انفجار عنيف في ميناء جبل علي بمدينة دبي
AzerTAg.az
٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١١:١٩]
القاهرة، 8 يوليو / تموز، (أذرتاج)
وقع الانفجار العنيف في ميناء جبل علي بمدينة دبي الإماراتية.
أفادت وكالة اذرتاح ان الانفجار وقع على سفينة تجارية في الميناء. الحريق تحت السيطرة حاليا ولم ينتشر الى خزانات الوقود القريبة.
بحسب سلطة الدفاع المدني في دبي، ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الانفجار.
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