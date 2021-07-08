وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية شيلانلي لمحافظة لاجين (فيديو)

باكو، 8 يوليو / تموز، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية شيلانلي لمحافظة لاجين المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر ان الجيش الأرميني احتل القرية في عام 1992. تم تحرير محافظة لاجين في 1 ديسمبر بحسب البيان المشترك الموقع بين رئيسي أذربيجان وروسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة الانتصار العظيم للجيش الأذربيجاني الشجاع في الحرب الوطنية.

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16257301832454839754.mp4