انشاء لجنة الثقافة والتصوير السينمائي لدى "كاسبيان اينرجي"

باكو، 8 يوليو (أذرتاج)

قررت هيأة إدارة Caspian Energy Club في اجتماعها في انشاء لجنة الثقافة والتصوير السينمائي. والهدف من انشاء اللجنة هو المشاركة الفعالة في تطوير الثقافة والسينما الأذربيجانية وتبليغهما في البلد وخارجه.

تخطط اللجنة في التعاون الوثيق مع وزارة الثقافة والهيئات المعنية الأخرى.

يذكر ان Caspian Energy Club أنشئت في يونيو عام 2002 وتضم في صفوفها أكثر من 5000 شركة ومنظمة من 50 بلدا. هي منصة دولية لشبكة الاعمال. تتخذ باكو مقرا لها. ولها ممثليات رسمية في جورجيا وكازاخستان الى جانب ممثليها المفوضين في البلدان المختلفة.