رئيس الديوان الرئاسي يلتقي المفوض الأوروبي للجوار والتوسع

باكو، 8 يوليو (أذرتاج)

التقى رئيس الديوان الرئاسي سامر نورييف في 8 يوليو اوليفر وارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع الذي يزور البلد حاليا.

أفادت وكالة أذرتاج انه اشير في اللقاء الى التطور الناجح للتعاون في المجالات المختلفة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان وقيل ان أذربيجان شريك موثوق به للاتحاد الأوروبي.

اجري تبادل الآراء حول آفاق تطوير التعاون الاتحاد الأوروبي وأذربيجان في مجالات النقل والطاقة الخضراء والتقنيات الرقمية والعلم والتعليم وغيرها. تم التأكيد في اللقاء على استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم أذربيجان في اعمال تفكيك الألغام في الأراضي المحررة من الاحتلال وإعادة الإعمار والبناء فيها.

كما تمت الإشارة الى أهمية مشروع "تاب" والدور المهم الذي تلعبه أذربيجان في ضمان امن الطاقة للاتحاد الأوروبي.