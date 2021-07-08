وزير الاقتصاد: بلدنا يقوم بالشراكة التجارية الاقتصادية الناجحة مع الاتحاد الأوروبي

باكو، 8 يوليو (اذرتاج)

يقوم بلدنا بالشراكة التجارية الاقتصادية الناجحة مع الاتحاد الأوروبي.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

قال الوزير "ان في لقاء مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسيع اوليفر وارهيلي، بحضور وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف أجرينا تبادل الآراء حول التعاون في أعمال إعادة الإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أدوات مالية مقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي واولويات في مجال الاستثمارات."