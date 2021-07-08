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    انطلاق فعاليات القمة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية الرابعة والعشرون في إسطنبول برعاية أذربيجان

    ٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٥‎٧]

    إسطنبول، 8 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    انطلقت فعاليات القمة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية الرابعة والعشرون التي نظمتها وقف مجموعة مرمرة للدراسات الاستراتيجية والاجتماعية بدعم من أذربيجان في اسطنبول.

    أفادت وكالة أذرتاج ان نظرا لخطر ظهور نوع جديد من جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، شارك مسؤولون سياسيون وحكوميون ووزراء ورؤساء منظمات دولية ورؤساء دول وحكومات سابقون في اجتماع حضره بعض المشاركين عبر الاتصال المرئي.

    في البداية، وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على ذكرى الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف ومؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك وأبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من أجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها وثم عزف النشيد الوطني التركي.

    وقرأ وزير الطاقة برويز شاهبازوف رسالة وجهها الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف الى مشاركي الاجتماع ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الأذربيجانية شامل أيريم رسالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

    AZERTAG.AZ :انطلاق فعاليات القمة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية الرابعة والعشرون في إسطنبول برعاية أذربيجان
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    انطلاق فعاليات القمة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية الرابعة والعشرون في إسطنبول برعاية أذربيجان انطلاق فعاليات القمة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية الرابعة والعشرون في إسطنبول برعاية أذربيجان انطلاق فعاليات القمة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية الرابعة والعشرون في إسطنبول برعاية أذربيجان انطلاق فعاليات القمة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية الرابعة والعشرون في إسطنبول برعاية أذربيجان