وزير الثقافة يلتقي برئيس الوزراء الجورجي

تبيليسي، 8 يوليو، أذرتاج

التقى وزير الثقافة الأذربيجاني أنار كريموف برئيس الوزراء الجورجي ايراكلي قريباشفيلي على هامش زيارة يقوم بها لذلك البلد.

اعرب رئيس الوزراء الجورجي عن ارتياحه من ترحيبه بوزير الثقافة الأذربيجاني مع الوفد المرافق له. وذكر أن جورجيا وأذربيجان تتعاونان تعاونا مثمرا جدا في المنطقة وتطوير هذا التعاون يكتسي بأهمية كبيرة بالنسبة لجورجيا.

وبدوره ابلغ أنار كريموف هو الاخر أن مسائل التعاون في مجالي الثقافة والإنسانية تحط محط الاهتمام بين أذربيجان وجورجيا.

وبحث الطرفان سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك في اللقاء أيضا.

عزيزوف مراسل أذرتاج