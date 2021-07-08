مناقشة آفاق تنمية العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وجورجيا

تبليسي، 7 يوليو / تموز، (أذرتاج)

التقى وزير الثقافة الاذربيجاني آنار كريموف في 7 يوليو مع رئيس البرلمان الجورجي كاخا كوجاوا، ذلك على هامش زيارته الى تبليسي.

أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين ناقشا العلاقات بين كلا البلدين وقضايا التعاون في المجالات الثقافية والسياحية والإنسانية.

وأشاد كاخا كوجاوا بزيارة وزير الثقافة الأذربيجاني إلى جورجيا وقال إن مثل هذه الزيارات تعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وجورجيا - دولتين صديقين وشقيقين.

وأشار الوزير آنار كريموف إلى أن أذربيجان تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع جورجيا في جميع المجالات.

كما أشار الجانبان إلى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء السفير الأذربايجاني في جورجيا فائق قولويف ومسؤولون آخرون.