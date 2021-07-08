أذربيجان: تطعيم نحو 4 ملايين شخص بلقاح كورونا حتى الآن

باكو، 8 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 53 ألفا و478 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 8 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 21 ألفا و166 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و32312 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 3 ملايين و964 ألف و102 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و417 ألف و173 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و546 ألف و929 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.