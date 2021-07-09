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    "خشخاش 2021م" تكشف عن مزارع النباتات المخدرة بقرية قاجار في فضولي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا

    ٠٩.٠٧.٢٠٢١ [٠٩:٥‎٧]

    فضولي المحررة، 9 يوليو، أذرتاج

    اكتشفت مزارع النباتات المخدرة بقرية قاجار في فضولي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا ضمن عمليات شاملة للبحث والتحري والوقائية باسم "خشخاش 2021م" منفذة من قبل موظفي قسم شرطة محافظة أغدام.

    أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن 1263 عدد من شجيرات القنب بزنة عامة بلغت 217 كغ في أراضي قرية قاجار المحررة من الاحتلال وأقلعت من جذورها وأحرقت.

    AZERTAG.AZ :"خشخاش 2021م" تكشف عن مزارع النباتات المخدرة بقرية قاجار في فضولي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا
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    "خشخاش 2021م" تكشف عن مزارع النباتات المخدرة بقرية قاجار في فضولي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا