وزير الزراعة يجتمع مع مزارعي القطن في حقول صاليان

صاليان، 9 يوليو، أذرتاج

اجتمع وزير الزراعة انام كريموف مع مزارعي القطن في حقول صاليان وتفقد الحقول واهتم باحوالها.

وجرى في الاجتماع المنعقد في حقول قرية بوراني كند تبادل الآراء حول اجراء مسائل الري وتزويد المزارعين بالاسمدة والأدوية والمعدات الزراعية الفنية وتدابير حماية النباتات وزيادة دعم الدولة لزراعة القطن في البلد.

يذكر أن حجم حقول مزارع القطن في صاليان ازداد هذا العام وقد كان 5 آلاف هيكتار عام 2020م وسلم المزارعون إلى مراكز الاستلام اكثر من 20 ألف طن من القطن. وزرعوا القطن هذا العام 6124 هيكتار ويشير رصد الحقول الأخير إلى حفاظ صاليان موقعها في المراكز الأولى حسب مؤشرات الإنتاج المتوسطة هذا العام أيضا.

هذا وزرع المزارعون هذا العام القطن فيما يقرب من 100 ألف هيكتار موزعة على 17 محافظة على نطاق البلد. ويتمتعون بدعم الدول الموسع حيث يحصلون على اعانة للزراعة والمحصول وذلك انهم يتسلمون اعانة زراعة 260 مانات بما فيه 40 ماناتا للمحروقات زائدة و100 مانات لكل طن من المحصول الجاهز المسلم. وتشتري الدولة القطن من المزارعين بقيمة تتراوح بين 550-650 مانات لكل طن حسب جودة المنتج.

وتم تقييد مقترحات تقدم بها المزارعون خلال الاجتماع المفتوح فيما أعطيت توجيهات بحل واجراء بعض منها.