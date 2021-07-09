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    أذربيجان تشارك في مؤتمر دولي بطشقند

    ٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١١:١٨]

    باكو، 9 يوليو (أذرتاج)

    سينعقد في طشقند في 15-16 يوليو مؤتمر دولي "آسيا المركزية وجنوب آسيا: العلاقة الإقليمية المتبادلة. تحديات وإمكانات"، ذلك بمبادرة من الرئيس الاوزبكي شوكت ميرزيوف.

    سيشارك في المؤتمر رؤساء أوزبكستان وأفغانستان وباكستان ووزراء خارجية دول آسيا المركزية وجنوب آسيا والدول الأخرى، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المشهورة والمؤسسات المالية ومراكز الأبحاث العلمية والتحليلية الرئيسية للعالم. من المتوقع مشاركة الوفد الاذربيجاني في المؤتمر.

    ستناقش في المؤتمر سبل تسوية الازمة الأفغانية وتعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والاتصالات والثقافة والإنسانية.

    كما سيجرى في المؤتمر تبادل الآراء حول ضمان الاستقرار في مجالات التجارة والاستثمارات والنقل والطاقة والابتكارات والسياحة والتعليم والصحة والعلم بين دول هاتين المنطقتين.

    ان الهدف من هذا المؤتمر المهم هو إحكام روابط حسن الجوار وعلاقات الثقة والصداقة التاريخية بين آسيا المركزية وجنوب اسيا من اجل مصالح بلدان وشعوب هاتين المنطقتين.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تشارك في مؤتمر دولي بطشقند
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