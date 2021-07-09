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    ممثلو السلك الدبلوماسي في أذربيجان يزورون فضولي وشوشا

    ٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١١:٤٣]

    فضولي، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    بناء على تعليمات من الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف، تم تنظيم زيارة حوالي 100 ممثل من السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية في أذربيجان في 9 يوليو الى مدينتي فضولي وشوشا المحررتين من وطأة الاحتلال الأرميني.

    افادت وكالة اذرتاج ان الهدف من الزيارة هو التعرف ميدانيا على مدى الوحشية وآثار الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة الارمينية في المناطق الاذربيجانية التي تم تحريرها مؤخرا وكذلك اطلاعهم على أعمال الترميم وإعادة البناء في مدينتي فضولي وشوشا المحررتين.

    في البداية، سيتعرف الدبلوماسيون على بناء مطار فضولي الدولي وسيقومون بزيارة محطة "فضولي" الفرعية لتوليد الكهرباء وعلى الآثار التاريخية والمعمارية لمدينة شوشا.

    يرافق الدبلوماسيون على هامش الزيارة مساعد رئيس جمهورية أذربيجان - رئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف.

    AZERTAG.AZ :ممثلو السلك الدبلوماسي في أذربيجان يزورون فضولي وشوشا
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    ممثلو السلك الدبلوماسي في أذربيجان يزورون فضولي وشوشا