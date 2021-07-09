إحاطة الصحفيين الأردنيين علما بأعمال إعادة البناء والإعمار في الأراضي الأذربيجانية المحررة

باكو، 9 يوليو (أذرتاج)

عقد في سفارة أذربيجان في الأردن لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام الرسمية الأردنية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة ان الصحفيين احيطوا علما بتاريخ العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها. قيل ان هنا إمكانيات تعاون كبيرة بين الأردن وأذربيجان في مجالات الزراعة والسياحة وغيرها.

تحدث السفير إلدار سليموف في اللقاء عن اعمال إعادة البناء والإعمار الجارية في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال. كذلك تطرق في حديثه الى أهمية منطقة آلات الاقتصادية الحرة التي دشنه الرئيس الاذربيجاني في 1 يوليو في التجارة العالمية.

كما اجري في اللقاء تبادل الآراء حول زيادة نشر المقالات عن حقائق أذربيجان في وسائل الاعلام الأردنية.