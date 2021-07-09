باكو، 9 يوليو، أذرتاج اختتمت الجلسة التاسعة للجنة ترسيم الحدود الأذربيجانية الروسية المنعقدة فترة 6-9 يوليو برئاسة خ. خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجانية لشؤون الحدود ومسائل بحر الخزر والوفد الروسي في لجنة ترسيم الحدود أ. أ. بلال الدينوف. قالت وزارة الخارجية في بيان إن الجلسة بحثت مسائل مواصلة عملية ترسيم الحدود وصدقت على وثائق لازمة لاجراء وتنظيم اعمال ترسيم الحدود الخارجي. وستتم مواصلة تركيب علامات حدودية طبقا لخطة العمل لعام 2021م للجنة ترسيم الحدود الأذربيجانية الروسية. وذكر تنفيذ الاعمال من قبل كلتا الدولتين تنفيذا بناء ومتتاليا خلال اجراء اعمال ترسيم الحدود. وجرى اللقاء في جو من حسن الجوار والحوار البناء. وسوف تنظم جلسة تالية للجنة المشتركة في أراضي الاتحاد الروسي. وسيتم توفيق تاريخ عقد اللقاء عبر قنوات دبلوماسية.

AZERTAG.AZ : اختتام الجلسة التاسعة للجنة ترسيم الحدود الأذربيجانية الروسية

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