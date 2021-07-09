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    مقطع فيديو لقرية داغ ماشانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٤٤]

    باكو، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية داغ ماشانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 25 أكتوبر من عام 2020.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16258130034445050595.mp4

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لقرية داغ ماشانلي بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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