الدبلوماسيون الأجانب يتعرفون ميدانيا على سير اعمال انشاء مطار فضولي الجوي الدولي

فضولي، 9 يوليو (أذرتاج)

تعرف ممثلو السلك الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدون في أذربيجان على سير اعمال انشاء في مطار فضولي الجوي الدولي في طريقهم الى شوشا.

أفادت وكالة اذرتاج ان الدبلوماسيين احيطوا علما بسير اعمال الانشاء في المطار الذي ارسى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف حجره الأساسي. قيل ان اعمال بناء المطار تجرى بمشاركة فعالة من شركات إيطاليا وتركيا الى جانب الشركاء الأجانب الاخرين.

وقع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في يناير عام 2021 مرسوما عن انشاء مطار دولي في فضولي. وأقيم حفل إرساء حجر الأساس في المطار في 14 يناير. يخطط انجاز اعمال انشاء مدرج في المطار حتى نهاية العام.

قيل ان مدينة فضولي كانت قد احتضنت مطارا جويا محليا قبل احتلالها من قبل القوات المسلحة لأرمينيا. لكن بعد الاحتلال دمر الأرمن مدينة فضولي والمطار الجوي.

يقع المطار الجديد في ارض مساحتها الاجمالية 250 هكتار وطول المدرج 3000 متر وعرضه 60 مترا.