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    سياسة


    النائب: تقسيم المناطق الاقتصادية الجديد قرار سياسي استراتيجي مهم

    ٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٥‎٦]

    باكو، 9 يوليو، أذرتاج

    قال مالك حسنوف إن تقسيم المناطق الاقتصادية الجديد نتيجة ناجحة أخرى للنصر الباهر المحرز في الحرب الوطنية موضحا أن هذه الخطوة ليست باقتصادية فقط بل ولكنها قرار سياسي استراتيجي هام موجه إلى المستقبل أيضا.

    وأوضح النائب حسنوف أن الوثيقة تبرهن جمع محافظات جبرائيل ولاتشين وكلبجار في منطقة اقتصادية موحدة بروابط تاريخية واجتماعية اقتصادية تقليدية وتاريخية ثقافية وتبرز مسألة وحدة مصيف زنكزور التاريخية الجغرافية وتعير اهتماما خاصا لاستعادة التسمية التاريخية زنكزور الشرقية ليتم توجيه رسالة بذلك إلى أرمينيا والدول التي تشجعها أن أذربيجان مصرة على مسألة ممر زنكزور.

    واكد النائب حسنوف أن قراباغ الجبلية لم تعد موجودة كوحدة إقليمية بل هناك قراباغ الموحدة وأذربيجان كاملة مع قراباغ. وعلى أرمينيا أن تقبل ذلك. كما أن ضم مدينة خانكندي ومحافظة خوجالي إلى منطقة قراباغ الاقتصادية في صفوف المسائل المهمة التي تستلفت الانتباه إليها. وكان في البلد عدد المناطق الاقتصادية إلى الحين 10 مناطق اقتصادية وارتفع عددها الآن إلى 14 منطقة اقتصادية. وبالخلاصة يوافق المرسوم الرئاسي لتقسيم المناطق الاقتصادية الجديد مع نتائج حرب الـ44 يوما الوطنية.

    وأضاف حسنوف أن تحقق العودة الكبرى يعني في الوقت ذاته فتح فرص عمل جديدة وتوفير التنمية الاقتصادية القوية.

    وأشار إلى أن منطقة قراباغ الاقتصادية تملك إمكانات كبيرة في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة.

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