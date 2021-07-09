تعرف ممثلو السلك الدبلوماسي على محطة "فضولي" الفرعية
AzerTAg.az
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٢٠]
فضولي، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)
تعرف اليوم ممثلو السلك الدبلوماسي والسفراء والملحقين العسكريين ورؤساء المنظمات الدولية في اذربيجان على محطة "فضولي" الفرعية للطاقة الكهربائية بطاقة 110/35/10 كيلو فولت التابعة لشركة "أذر اينيرجي" المساهمة المفتوحة، ذلك على هامش زيارتهم الى مدينتي فضولي وشوشا.
افادت وكالة اذرتاج ان الدبلوماسيين أحيط علما بمحطة "فضولي" الفرعية.
ستوفر المحطة الفرعية الواقعة بالقرب من مطار فضول الدولي وطريق "الظفر" جميع البنية التحتية التي سيتم بناؤها في فضولي والقرى المجاورة وبما في ذلك المطار.
يذكر انه تم تدشين محطة "فضولي" الفرعية في 14 يونيو بحضور الرئيس إلهام علييف.
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