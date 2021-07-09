سفير تركيا: مثل أهمية بيان شوشا لقراباغ كمثل أهمية معاهدة قارص لنخجوان

فضولي المحررة، 9 يوليو، أذرتاج

قال جاهد باغجي إن زيارات متواصلة تنظم لاراضي قراباغ المحررة من الاحتلال الأرميني بتوجيه من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وينبغي لجميع العالم أن يرى سير اعمال إعادة الاعمار الجاري في قراباغ اثر انتصار أذربيجان التي تواصل نصرها في الحرب الوطنية باعمال إعادة الاعمار والبناء والإصلاح في الأراضي المحررة من الاحتلال.

أضاف باغجي سفير تركيا في أذربيجان لمراسل أذرتاج على هامش زيارة شوشا لممثلي السلك الدبلوماسي 9 يوليو اليوم في اثناء التعرف على فعاليات المحطة الفرعية للطاقة الكهربائية "فضولي" أن هذه هي زيارتي الرابعة لاراضي قراباغ وقد دشنت محطة فضولي الفرعية بعد انشائها خلال مدة قصيرة جدا. واما مطار فضولي الدولي فتنظم فيه اختبارات تحليق في شهر سبتمبر قبل استكمال مدة سنة على بدء الاعمال فيه وهذه أمور قلت مدى سرورنا بها مهما كثرت.

وعبر السفير باغجي عن اعتزازه بان مسقط رأسه مدينة تشوروم مدينة متآخية مع مدينة فضولي.

كما تناول السفير التركي أهمية بيان شوشا واصفا إياه بوثيقة تحالف بين البلدين الشقيقين قائلا إن مثل أهمية بيان شوشا لقراباغ كمثل أهمية معاهدة قارص لنخجوان وهذه الوثيقة تصديق وقوف تركيا إلى جانب أذربيجان دائما فصاعدا.