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    سياسة


    رئيس مندوبية نخجوان في باكو يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية

    ٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٢٤]

    باكو، 9 يوليو، أذرتاج

    استقبل رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي في باكو بختيار عسكروف سفير الولايات المتحدة الأمريكية في أذربيجان لي ليتزنبرغر.

    قالت المندوبية في بيان إن اللقاء ارتكز على بحث الطرفين مسائل العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين والشراكة رفيعة المستوى وتعزيز العلاقات مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي والامن الإقليمي وامن الطاقة وفتح ممر زنكزور وزيارات متبادلة والمهام المنوطة وسائر المواضيع.

    AZERTAG.AZ :رئيس مندوبية نخجوان في باكو يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية
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