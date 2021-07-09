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    المصادقة على اتفاقية حول النقل المتبادل للمعلومات السرية بين وزارتي دفاع أذربيجان وبيلاروس

    ٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٤]

    باكو، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    وافق المجلس الوطني على مشروع قانون بشأن التصديق على الاتفاقية "حول النقل المتبادل للمعلومات السرية خلال التعاون الثنائي بين وزارتي دفاع جمهوريتي أذربيجان وبيلاروس" مسترشدا بالفقرة الرابعة من الجزء الأول من المادة الـ95 من دستور جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج أنه تم تبني مشروع القانون مرة واحدة بعد مناقشته في جلسة استثنائية للبرلمان في 9 يوليو.

    AZERTAG.AZ :المصادقة على اتفاقية حول النقل المتبادل للمعلومات السرية بين وزارتي دفاع أذربيجان وبيلاروس
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