أذربيجان: تطعيم نحو 4 ملايين شخص بلقاح كورونا حتى الآن

باكو، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 51 ألفا و510 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 9 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 20 ألفا و756 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و30 ألفا و754 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و15 ألفا و612 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و437 ألف و929 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و577 ألف و683 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.