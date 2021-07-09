  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم نحو 4 ملايين شخص بلقاح كورونا حتى الآن

    ٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٨]

    باكو، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 51 ألفا و510 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 9 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 20 ألفا و756 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و30 ألفا و754 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و15 ألفا و612 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و437 ألف و929 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و577 ألف و683 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم نحو 4 ملايين شخص بلقاح كورونا حتى الآن
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٢٥‎]
    أذربيجان: تسجيل 174 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 62 مصابا
    ٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٥‎]
    أذربيجان: تطعيم نحو 4 ملايين شخص بلقاح كورونا حتى الآن
    ٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
    أذربيجان: تسجيل 104 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 39 مصابا
    ٠٨.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٣]
    أذربيجان: تطعيم أكثر من 55 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 7 يوليو
    أذربيجان: تطعيم نحو 4 ملايين شخص بلقاح كورونا حتى الآن